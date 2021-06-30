Пятерых курьеров с поддельными сертификатами вакцинации задержали в столице за неделю

10:36
Фото: МВД России
В столице за последнюю неделю полицейские задержали пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Всего в Москве с 22 июня были задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса", – говорится в сообщении.
Заказы совершались через интернет. Изготовителей данных сертификатов сейчас разыскивают. По словам собеседника агентства, у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, под какие статьи Уголовного кодекса РФ подпадают поддельные сертификаты о вакцинации.
По его словам, использование поддельных сертификатов влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на два года.
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