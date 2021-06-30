Роскомнадзор заблокировал 19 ресурсов, позволяющих генерировать фиктивные QR-коды

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Роскомнадзор ограничил доступ к 19 интернет-ресурсам, позволяющим генерировать QR-коды
Роскомнадзор ограничил доступ к 19 ресурсам, которые позволяют генерировать ненастоящие QR-коды для посещения общественных мест. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается также, что с начала 2021 года специалисты заблокировали или удалили 227 страниц, содержащих фейковую информацию, в том числе о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.
В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что 1 апреля Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.
Если распространение подобной информации повлекло причинение вреда здоровью человека, за такое деяние грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей либо принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет. А в случае когда деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы до 5 лет.
За распространение юридическими лицами заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных данных влечет штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей, подчеркнули в службе.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что за использование фиктивных QR-кодов посетителям общепита и массовых мероприятий может грозить до 2 лет лишения свободы. Он также отметил, что в зависимости от последствий ответственность может грозить и административная. Тогда обманщик получит штраф в размере до 40 тысяч рублей.
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