Портал стопкоронавирус.рф предупредил о мошеннических сайтах-двойниках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Портал для информирования о ситуации с COVID-19 в РФ призвал граждан и СМИ быть внимательными в связи с появлением большого количества мошеннических сайтов-двойников, использующих его официальную символику.

"Эти ресурсы используют официальную символику и айдентику сайта, но называются чуть иначе. Мы непременно направим обращения в Роскомнадзор", – сообщила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Ранее Сергей Собянин озвучил прогнозы по коронавирусу на ближайшее время в Москве. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице в ближайшее время останется сложной, оснований для оптимистических прогнозов нет.