Собянин озвучил прогнозы по коронавирусу на ближайшее время в Москве

15:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Ситуация с коронавирусом в Москве в ближайшее время останется сложной, оснований для оптимистических прогнозов нет, заявил Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.
"Каковы прогнозы на ближайшее время? На мой взгляд, ситуация будет сложной, в общем, пока не то чтобы расслабляться, но и каких-то оптимистических прогнозов делать не приходится", – сказал мэр Москвы на совещании у Владимира Путина.
Собянин подчеркнул, что столичные власти будут следить за развитием эпидемической ситуации и, исходя из нее, оперативно принимать все необходимые меры, чтобы, с одной стороны, обеспечить безопасность граждан, а с другой стороны – сохранить работоспособность экономики города.
Путин отметил, что Собянин делает регулярные доклады об обстановке в столице и принимаемых мерах.
"Продолжим с вами работать в таком же оперативном режиме по обмену информацией и по предлагаемым вами мерам по борьбе с ковидом", – подытожил Путин.
Ранее Собянин сообщил, что в столице за последнюю неделю выявили около 53 тысяч случаев заражения коронавирусом. По словам мэра, с начала пандемии это рекордный показатель.
Градоначальник добавил, что в столице также последние два дня фиксируют максимальные значения суточной смертности пациентов с COVID-19. Также Собянин сообщил, что у 90% заболевших обнаружена новая мутация инфекции.
Собянин заявил о десятикратном росте желающих привиться от коронавируса
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