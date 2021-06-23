Собянин заявил о десятикратном росте желающих привиться от коронавируса

12:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин заявил, что количество желающих привиться от коронавируса в Москве увеличилось в десять раз, по состоянию на 22 июня оно достигло около 60 тысяч человек.
"Что радует: все-таки у нас активнее стали вакцинироваться. Вчера записалось рекордное количество – около 60 тысяч. Еще недавно мы падали до уровня 6 тысяч в день. Это обнадеживает", – отметил мэр в ходе осмотра филиала № 3 городской поликлиники № 6, где недавно завершилась комплексная реконструкция.
По его словам, если так продолжится и дальше, то в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом стабилизируется, а москвичи смогут вернуться к нормальной жизни. Мэр также подчеркнул, что по сравнению с предыдущими периодами сейчас в столице наблюдается пик заболеваемости.
Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ограничительные меры будут сохраняться в Москве до тех пор, пока у горожан не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу.
Он подчеркнул, что именно в связи с этим с 28 июня все столичные рестораны и кафе переходят на режим работы "свободных от коронавируса зон".
Москвичи стали активнее прививаться от коронавируса
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