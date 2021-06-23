Собянин открыл сразу четыре поликлиники после комплексной реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел филиал № 3 городской поликлиники № 6, где недавно завершилась комплексная реконструкция. Одновременно с этим по видеосвязи мэр открыл еще три поликлиники: филиал № 2 ДГП № 122 в Гольянове, филиал № 2 ГП № 2 в Чертанове Центральном и филиал № 4 ДГП № 10 в Черемушках.

Собянин поздравил медиков с новосельем, подчеркнув, что прошел определенный период времени, когда они работали в сжатых и не очень комфортных условиях.

"Наверное, не все из вас верили, что мы достаточно быстро проведем такую мощную реконструкцию ваших поликлиник, сделаем из такого морально и физически устаревшего здания такое современное здание с современным оборудованием, самым современным, которое есть в городе. Я думаю, одним из самых современных в мире", – сказал мэр.

Он назвал это хорошим шагом вперед в развитии амбулаторной службы столицы. Также мэр подчеркнул важность того, что новые поликлиники комплектуются врачами, которые востребованы местным населением.

Собянин также выразил благодарность коллективу врачей за их работу в период пандемии.

"Я знаю, что в поликлинике № 6 есть КТ-центр, в который поступают больные COVID-19, и пункты вакцинации, бригады, которые амбулаторно обслуживают больных COVID-19, и это большой объем и нагрузка для врачей", – добавил он.

По словам главы города, количество записей на вакцинацию от коронавируса увеличилось практически в 10 раз, достигнув 60 тысяч. Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от пандемии и стабилизировать ситуацию, вернуться к нормальной жизни, заметил Собянин.

Он рассказал, что сейчас Москва проходит пик заболеваемости.

Ранее мэр сообщил, что пандемия коронавируса не привела к остановке реализации программ в области здравоохранения в Москве. По его словам, сегодня в стройке находится около одного миллиона квадратных метров медицинских площадей. Речь идет как о строительстве новых объектов здравоохранения, так и о реконструкции действующих поликлиник и больниц.

Собянин подчеркнул, что перед властями стоял выбор, сократить или нет бюджетные инвестиции в связи с COVID-19. В итоге было решено не останавливать программы, и особенно в области здравоохранения.

18 июня Сергей Собянин и премьер РФ Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Мэр Москвы уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам Собянина, включает более 30 крупных центров.

