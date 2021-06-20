В Москве построят около миллиона "квадратов" площадей медучреждений

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пандемия коронавируса не привела к остановке реализации программ в области здравоохранения в Москве, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, сегодня в стройке находится около одного миллиона квадратных метров медицинских площадей. Речь идет как о строительстве новых объектов здравоохранения, так и о реконструкции действующих поликлиник и больниц.

Собянин подчеркнул, что перед властями стоял выбор сократить или нет бюджетные инвестиции в связи с COVID-19. В итоге было решено не останавливать программы, и особенно в области здравоохранения.

"Реализацию программы здравоохранения продолжили в столице даже на пике пандемии. Она вообще ни на минуту не останавливалась", – заключил мэр.

Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что

к 2023 году в Москве планируется ввести 45 объектов здравоохранения. По его словам, развитие медицинской инфраструктуры, особенно в период пандемии, входит в число приоритетных задач. Важно не просто сохранить существующие высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и увеличить их.

Он добавил, что больше всего объектов планируется ввести в 2022 году. Большая их часть – 38 – возводится за счет бюджетных средств.

18 июня Сергей Собянин и премьер РФ Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Мэр Москвы уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам Собянина, включает более 30 крупных центров.

