Детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты с 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Все столичные детские поликлиники с 1 января 2022 года полностью перейдут на электронные медицинские карты, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она пояснила, что на данный момент в московских больницах и поликлиниках до сих пор используются бумажные медкарты и направления, однако в этом году в двух учреждениях проводится эксперимент по полному переходу на электронный формат.
"У нас в планах, что с 1 января следующего года все детские поликлиники будут работать только с электронной медкартой. Для того чтобы персоналу было приятно, мы в картохранилище создадим лучшую комнату отдыха для персонала", – заявила Ракова.
По ее словам, власти Москвы осознавали огромный потенциал цифровых технологий еще 10 лет назад, поэтому все последние годы вели работу по цифровизации всех сфер городского хозяйства, в том числе и здравоохранения. Однако, как отметила вице-мэр, наиболее важным является не сам переход с бумажных носителей на электронные, а изменение уклада работы с переосмыслением и перестройкой всех системных процессов.
"Только одновременно с переосмыслением и перестройкой всех процессов, с пониманием, что именно пациент должен быть в центре, а не услуга, с переходом на клиентские пути возможна эффективность цифровизации. Полноценная "цифра" должна полностью изменить весь уклад, и это влечет серьезные организационные изменения. Без них истинного эффекта не будет", – пояснила она.
В качестве примера Ракова привела созданный в Москве телемедицинский центр, который был сформирован для обслуживания больных COVID-19 на дому. По ее словам, после окончания пандемии данная задача уйдет из повестки и центр может стать неэффективным, если он не будет органично встроен в систему оказания первичной медпомощи.
"Мы поставили в поликлиники вместо аналогового оборудования цифровое, создали единую цифровую платформу. Снимки падают в электронную медкарту сразу же с заключением. Эффективно и правильно объединить их в одном центре, дать каждому специализацию. Это очень тяжелый организационный процесс, но без этого "цифры" не будет", – подчеркнула заммэра.
Также Ракова отметила важность развития и обновления инфраструктурной базы при осуществлении цифровизации, поскольку она подразумевает полный переход от аналогового оборудования к электронному. Одним из препятствий на пути к цифровому здравоохранению является дефицит готовых продуктов на рынке. Именно по этой причине Москва начала самостоятельно создавать спрос и строить этот рынок с нуля.
"Полтора года назад мы стали формировать рынок цифрового зрения. Мы объявили эксперимент по цифровому зрению, не стали сами создавать сервисы, а пошли по модели открытых инноваций. Сейчас со всеми разработчиками определяем требования к продукту", – заключила Ракова.
Ранее сообщалось, что в Москве появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста.
Для того чтобы им воспользоваться, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы. Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине.
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