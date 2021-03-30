Москвичи могут сообщить чат-боту о жалобах до приема у врача

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С помощью единой цифровой платформы здравоохранения столицы в феврале 2021 года появился новый сервис для жителей и врачей-терапевтов поликлиник – чат-бот на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему горожане могут оповестить о своих симптомах и жалобах еще до приема специалиста, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что с начала работы проекта москвичи получили порядка 200 тысяч ссылок на опрос по сбору жалоб чат-ботом. Для того чтобы им воспользоваться, необходимо после записи к врачу перейти по ссылке из СМС-сообщения или пуш-уведомления, которое придет накануне приема. Потом в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы.
Разработку алгоритмов, на основе которых функционирует сервис, проводили с использование обезличенных данных из электронных медкарт, справочников и баз данных по медицине.
Разработка алгоритмов, на основе которых работает сервис, проводилась с использованием обезличенных данных из электронных медицинских карт, справочников и баз данных по медицине. Наряду с ИТ-специалистами в его создании участвовали практикующие врачи. Они разрабатывали уточняющие вопросы и тестировали сервис.
Ранее сообщалось, что на сайте госуслуг начал работать чат-бот, который ответит на самые популярные вопросы горожан за считаные секунды. Виртуальный помощник поможет найти информацию по оформлению конкретной услуги или записаться на прием к специалисту. Таким образом, москвичам не придется искать информацию вручную – достаточно просто задать вопрос на сайте md.mos.ru.
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