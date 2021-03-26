Более 45 миллионов записей внесли жители столицы в "Дневник здоровья"

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Свыше 45 миллионов записей внесли жители столицы в "Дневник здоровья" электронной медицинской карты. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.
Уточняется, что врачам эти данные помогают составить более полную картину о здоровье пациента, а также оперативно отслеживать изменения, которые происходят в его организме. Известно, что чаще всего горожане вносят данные о пульсе. Большинство записей внесены пользователями с помощью мобильных устройств.
В департаменте напомнили, что в электронной медкарте доступны также протоколы осмотров медиков, результаты тестов на коронавирус и других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии и так далее), выписки из стационаров, сведения прививочной карты ребенка, данные о выписанных действующих рецептах, больничных листах и информация о вызовах скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в электронной медкарте появилась новая функция. Горожане могут скачать архив со снимками таких исследований, как КТ, МРТ, маммография, а также многих других.
Москвичам в электронной медкарте стали доступны больничные листы
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