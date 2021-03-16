Москвичи загрузили свыше 170 тысяч документов в электронную медкарту

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 170 тысяч документов загрузили жители столицы в электронную медкарту (ЭМК) с апреля минувшего года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В электронной медицинской карте горожане могут увидеть протоколы осмотра медиков, результаты исследований, выписные эпикризы из стационара, заключения врачебной комиссии, а также информацию о вызовах скорой помощи и действующие рецепты. Кроме того, москвичам доступна история собственных прививок и сведения о выполненных вакцинациях и иммунодиагностических тестах детей младше 18 лет, результаты тестов на коронавирус.
Также в медкарте есть раздел "Дневник здоровья", позволяющий автоматически загружать туда показатели артериального давления, уровня сахара, насыщения крови кислородом, температуры тела и пульса с гаджетов и медицинских приборов. Для этого необходимо настроить синхронизацию в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которое передаст показатели здоровья в электронную медкарту из приложений Apple Health и Google Fit на смартфоне.
Москвичи могут получить доступ к ЭМК на портале mos.ru. Для оформления у пользователя должен быть полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Родителям можно подать отдельную заявку на доступ к карте детей.
Ранее сообщалось, что в электронной медкарте появилась новая функция. Горожане могут скачать архив со снимками таких исследований, как КТ, МРТ, маммография, а также многих других.
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