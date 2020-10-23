В Госдуме предложили проверять медсправки через QR-коды

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать единую цифровую базу медицинских справок, чтобы появилась возможность проверять их достоверность. Об этом сообщает RT.

Парламентарий подготовил письмо на имя главы министерства здравоохранения Михаила Мурашко. В нем Сухарев обратил внимание на обилие мошеннических сайтов, которые предлагают россиянам приобрести справки без посещения врачей.

По мнению депутата, система электронной верификации медицинской документации позволила бы кардинально решить проблему. Он предлагает вносить в базу цифровые дубликаты справок от частных и государственных медучреждений, а также снабжать их QR-кодами.

За счет этих мер, подчеркивает Иван Сухарев, можно было бы оперативно проверять, является ли предоставленная справка действительной.

В августе широкое распространение получили продажи поддельных справок для турпоездок в Европу. Граждане РФ обращались в компании, которые предлагали оформить подтверждение фейкового диагноза, после чего можно было бы выехать за границу, несмотря на коронавирусные ограничения.

