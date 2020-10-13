В Москве опечатали клинику, незаконно выдававшую справки об отсутствии COVID-19

Росздравнадзор опечатал московскую клинику, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Для проверки клиники ООО "Афина" территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области была проведена контрольная закупка. Во время рейда специалисты установили, что сотрудники медорганизации, проводя экспресс-тесты на антитела, выдавали клиентам справки об отсутствии коронавирусной инфекции в течение 15 минут. Как подчеркнули в Росздравнадзоре, в справке специалисты указывали метод исследования – ПЦР.

Представители ведомства изъяли тесты, которые используются в клинике, а также другое медицинское оборудование для установления его качества и эффективности. В отношении клиники было открыто административное расследование.

"Деятельность клиники приостановлена, здание опечатано", – заключили в Росздравнадзоре.

Ранее москвичам рассказали, где можно бесплатно сдать тест на COVID-19. Медики советуют всем завести электронную медицинскую карту, чтобы получить результаты теста, не выходя из дома.