В Москве опечатали клинику, незаконно выдававшую справки об отсутствии COVID-19

Фото: med-afina.ru
Росздравнадзор опечатал московскую клинику, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Для проверки клиники ООО "Афина" территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области была проведена контрольная закупка. Во время рейда специалисты установили, что сотрудники медорганизации, проводя экспресс-тесты на антитела, выдавали клиентам справки об отсутствии коронавирусной инфекции в течение 15 минут. Как подчеркнули в Росздравнадзоре, в справке специалисты указывали метод исследования – ПЦР.
Представители ведомства изъяли тесты, которые используются в клинике, а также другое медицинское оборудование для установления его качества и эффективности. В отношении клиники было открыто административное расследование.
"Деятельность клиники приостановлена, здание опечатано", – заключили в Росздравнадзоре.
Ранее москвичам рассказали, где можно бесплатно сдать тест на COVID-19. Медики советуют всем завести электронную медицинскую карту, чтобы получить результаты теста, не выходя из дома.
Эксперт рассказал о тестах на коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: