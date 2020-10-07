Прокуратура начала проверку после смерти женщины в частной клинике в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Москвы организовала проверку в связи со смертью пациентки в частной клинике в центре города.

По предварительной информации, женщину нашли мертвой в палате 7 октября после оказанных платных медицинских услуг.

Прокуроры проверят соблюдение требований об охране жизни и здоровья граждан, а также качество услуг, говорится на сайте ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Следственный комитет (СК) ранее начал проверку информации о диагностировании онкологии у москвички после установки брекетов.