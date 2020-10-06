СК проверит данные о появлении рака у москвички после установки брекетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) проверяет информацию о диагностировании онкологии у москвички после установки брекетов.

Как сообщила представитель СК по Москве Юлия Иванова, услуги женщине были оказаны в частной клинике на юго-востоке столицы.

Она отметила, что проверка организована по фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала.

Иванова добавила, что москвичке потребовалось операционное вмешательство, так как у нее диагностировали опухоль в полости рта.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию и примут процессуальное решение.

СК ранее начал проверку московской клиники, где во время процедуры обрезания у младенца случился анафилактический шок.