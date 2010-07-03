Британка умерла после похода к стоматологу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Британии женщина умерла после посещения стоматолога, сообщает "Мир 24". Причиной смерти стала потеря крови.

Все произошло в городе Перли. Дантист удалил пациентке десять зубов в два приема – 13 и 18 июля. Перед этим женщина предупредила врача, что принимает разжижающий кровь препарат.

После удаления у нее открылось кровотечение, и спустя несколько часов женщина обратилась в пункт первой медицинской помощи. Ей помогли и отпустили домой, но уже на следующий день, находясь дома, она потеряла сознание и скончалась.

В марте сообщалось, что 16-летний подросток умер после проведения стоматологических процедур в одном из столичных медучреждений. По данному факту проводится доследственная проверка.