Подросток скончался после посещения стоматолога в Москве

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16-летний подросток умер после проведения стоматологических процедур в одном из столичных медучреждений, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.