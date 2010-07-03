Страх перед стоматологом полезен человеку – эксперт

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Заведующий отделением психотерапевтической помощи Никита Чернов дал советы, как пережить страх похода к стоматологу. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

Если пациент чувствует страх перед стоматологом, то перед посещением доктора обязан разобраться в себе. Никита Чернов уверен, что без этого человек рискует получить серьезные последствия.

"Даже в моменты совершения стоматологом абсолютно безопасных действий у пациента с таким страхом могут обнаруживаться соматические реакции - например, тошнота или мышечное напряжение", – отметил Чернов.

Специалист добавил, что страх выполняет функцию сигнала об опасности. От него никак нельзя избавиться, так как он встроен в нашу эмоциональную систему.

"Успешно переживая ситуации, связанные с тревогой и страхом, вы повышаете свою толерантность к дискомфорту", – заключил Чернов.

Ранее в Москве пенсионер попытался зарезать стоматолога. Причиной конфликта послужили неудобные протезы для зубов.