Москвичка отсудила у стоматологов более 2 млн рублей

В Москве пациентка частной стоматологической клиники обвинила медиков в плохой работе и отсудила у них более двух миллионов рублей. Об этом пишет "Российская газета".
По информации издания, жительница столицы воспользовалась услугами клиники с многообещающим названием "Клуб голливудских улыбок". Однако работой врачей женщина осталась недовольна. Она пожаловалась в контрольно-надзорные органы на некачественные имплантаты.
Как выяснилось, клиника не имела лицензии на медицинскую деятельность. Кроме того, зубные имплантаты, которые ставили пациентам, не были зарегистрированы на территории РФ. Сотрудники Росздравнадзора по столичному региону провели проверку и пришли к выводу, что пациенты клиники получали медицинские изделия непонятного происхождения за большие деньги.
Глава ведомства Андрей Плутницкий напомнил, что "любая медицинская процедура, в том числе и имплантация зубов, может быть опасна при несоблюдении врачами установленных норм и правил". Стремление получить красивую улыбку может обернуться серьезными последствиями для жизни и здоровья человека, напомнил руководитель Росздравнадзора по Москве и области. Он посоветовал быть внимательными при выборе стоматологической клиники.
В начале июня СК возбудил дело против частной клиники в центре столицы, где беременной женщине оказали некачественные медицинские услуги. Москвичка заключила договор по программе "Наблюдение нормально протекающей беременности". Однако, по данным ведомства, услуги, которые женщина получила в клинике, стали причиной заболевания ребенка.
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