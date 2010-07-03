Возбуждено дело после оказания некачественных услуг беременной в частной клинике

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг беременной пациентке в частной клинике в столице. Об этом сообщила помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Отмечается, что услуги, которые женщине оказали в клинике, стали причиной заболевания ребенка.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".
По данным следствия, в одной из частных в центре города женщина заключила договор по программе "Наблюдение нормально протекающей беременности".
Сотрудники клиники поздно диагностировали заболевание у пациентки, что стало причиной заболевания ребенка.
В мае стало известно, что женщина при лечении в частной клинике в столице получила ожоги. По сведениям СМИ, у пациентки появились ожоги лица, шеи и кистей рук во время лучевой терапии. Сами врачи сказали, что это случилось якобы из-за препаратов, которые ей дали в другой больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках доследственной проверки об оказании услуг ненадлежащего качества.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.