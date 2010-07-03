Возбуждено дело после оказания некачественных услуг беременной в частной клинике

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания некачественных услуг беременной пациентке в частной клинике в столице. Об этом сообщила помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Отмечается, что услуги, которые женщине оказали в клинике, стали причиной заболевания ребенка.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".

По данным следствия, в одной из частных в центре города женщина заключила договор по программе "Наблюдение нормально протекающей беременности".

Сотрудники клиники поздно диагностировали заболевание у пациентки, что стало причиной заболевания ребенка.

В мае стало известно, что женщина при лечении в частной клинике в столице получила ожоги. По сведениям СМИ, у пациентки появились ожоги лица, шеи и кистей рук во время лучевой терапии. Сами врачи сказали, что это случилось якобы из-за препаратов, которые ей дали в другой больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках доследственной проверки об оказании услуг ненадлежащего качества.