СК проверит информацию о получении женщиной ожогов в московской клинике

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи проверят информацию о том, что женщина при лечении в частной клинике в столице получила ожоги, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По сведениям СМИ, у пациентки появились ожоги лица, шеи и кистей рук во время лучевой терапии. Сами врачи сказали, что это случилось якобы из-за препаратов, которые ей дали в другой больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках доследственной проверки об оказании услуг ненадлежащего качества.

Сегодня также стало известно, что москвичка, дочь которой умерла от рака, обвиняет в случившемся блогершу Катю Тхи. В Instagram девушка советует отказаться от химиотерапии и приема лекарств.

О себе специалист по здоровому образу жизни говорит, что живет в Лондоне и имеет четыре высших образования. Свои дипломы она не показывала.