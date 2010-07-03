Уродовавшая пациентов лжехирург арестована

Скандально известного хирурга Алену Верди задержали в аэропорту Краснодара

Ленинский районный суд в Краснодаре арестовал хирурга Алену Верди по подозрению в оказании некачественных услуг. Арест продлится два месяца, передает ТАСС.

По предварительной информации, ее диплом оказался поддельным. Задержали лжеврача в аэропорту при попытке вылететь в Израиль. Ей вменяют статью о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Следователи уже провели обыск в квартире хирурга. Повсюду были разбросаны вещи. В углу комнаты, рядом со сваленными чемоданами, стояло оборудование, похожее на медицинское. Там же висели плакаты со схемами человеческих мышц.

Главврач больницы, где работала Верди, заявил, что, кроме клиники она проводила операции в подпольных условиях. Вузы, из которых она предоставила документы об образовании, не подтвердили сведения об их выдаче.

Согласно последним данным, она изуродовала более 10 пациенток. Пострадавшая Анастасия Исмаилова рассказала, что появившиеся дефекты врач считала нормой.

"Я верила и надеялась, потому что она говорила, что год должен пройти, чтобы увидеть результаты операции", – объяснила пациентка.

Она пыталась ждать, но через полгода Исмаилова перестала общаться с доктором. "Я видела, что человек ненормальный", – заключила она.

Одна женщина умерла во время операции. Сама же Верди в смерти пациентки винит клинику, в которой работала, а все остальные претензии называет ложными.

"Естественно, жалко. И с той же самой Анастасией я пыталась связываться... Я просила прощения у них и сказала, что если вы не хотите оперироваться у меня, то пожалуйста, давайте я оплачу операцию у другого доктора", – заявила она.

В 2017 году женщину все же признали виновной по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Тогда суд приговорил ее к штрафу в 150 тысяч рублей.