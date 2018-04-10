Как в РАН разоблачили Instagram-шарлатанку Елену Корнилову

В Российской академии наук (РАН) разоблачили популярного блогера-натуропата Елену Корнилову. В своем Instagram с 263 тысячами подписчиков женщина рекомендовала беременным принимать несколько десятков таблеток в день. Она также призывала россиян лечить невероятным количеством пилюль плохое зрение, аллергию, герпес и прочие заболевания. Разбираемся, как Корнилова снискала популярность в интернете и почему в России есть спрос на самолечение.

Таблетки от всего

"Меня зовут Лена, мне 29 лет. Я – вечный студент. На данный момент я получаю степень по биохимии и молекулярной биологии и пишу работу в Национальном университете Сингапура. Следующий этап: Stanford University (биотехнологии и генная инженерия)", – так презентует себя Елена Корнилова в Instagram.

Она признается, что имеет "невероятное количество интересов, подкрепленное неограниченной финансовой возможностью". А ее медицинские советы подписчикам – это хобби. Каждое сообщение девушка подкрепляет собственным часто полуобнаженным фото. Себя Корнилова позиционирует как натуропата, трансгуманиста и биохакера.

На все жизненные невзгоды у Елены найдется несколько десятков БАДов. Замучило плохое зрение – принимайте побольше таблеток, и все пройдет. Герпес, аллергия, анемия – для любой хвори у Корниловой найдутся волшебные пилюли. Натуропат "специализируется" не только на болезнях взрослых людей. В ее Instagram можно найти советы про то, какие таблетки следует с пеленок скармливать детям, а также "диету" из БАДов для беременных. По мнению Елены, женщинам не стоит заводить детей, не пропив курс, предусматривающий принятие 31 пилюли в день.

А когда подписчики начинают жаловаться на недомогание от приема пилюль, Корнилова посвящает им успокоительные посты. "Покраснение тела и жар (по 30–60 минут, больше не бывает) на схемах – это хулиганистая никотиновая кислота... подобная реакция на никотиновую абсолютно нормальна. Витамин С в схемах также может слабить", – пишет Елена. А если у женщин от приема десятков таблеток сбивается менструальный цикл – это тоже нормально, по мнению Корниловой.

Фото: facebook.com/Helena Kornilova

"Патологическая лгунья"

Член Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН Петр Талантов посвятил Елене Корниловой пост на своей странице в Facebook. "Елена борется с интоксикациями и старением, для чего изобрела собственные схемы приема БАДов, которые, конечно же, можно купить на iHerb, используя скидочный код Елены, по которому ей начисляется комиссия", – написал эксперт.

По его собственному признанию, "знакомство с Еленой принесло немало прекрасных моментов". Талантов решил прокомментировать рекомендации Корниловой "по нарастающей: от забавных нелепостей до смертельно опасных советов и мошенничества". "Вот как Елена борется с засором в кишечнике. С утра натощак за 30 минут до завтрака – три таблетки, за завтраком – четыре, после завтрака – две, за 30 минут до обеда – всего одну почему-то, зато на обед – восемь, после обеда и вечером – всего четыре", – отмечает сотрудник РАН.



Петр Талантов член Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН Итого 22 таблетки ежедневно в течение двух-трех месяцев. Понятно, что такое количество может не то что запор пробить – дыру в кишечнике прожечь.

Однако самыми опасными Талантов счел советы Корниловой для беременных. Он подчеркнул, что часть рекомендованных женщиной таблеток – препараты с недоказанной эффективностью от чего бы то ни было. А другая часть – вещества, влияние которых на беременность недостаточно изучено или просто опасно. Так, среди продвигаемых ей таблеток есть БАДы, содержащие хром. Но такие добавки не рекомендованы для приема во время беременности, так как из-за них возможны преждевременные роды и меньший вес плода. Корнилова также продвигает в массы добавку, содержащую растение желтокорень. А он для беременных опасен: может вызвать "ядерную желтуху (поражение головного мозга, вызванное высоким количеством непрямого билирубина в крови) у плода". Что касается добавок, которые беременным действительно прописывают врачи, – Корнилова предпочитает двукратно, а то и трехкратно увеличивать их дозировку, что тоже может нанести вред.

Талантов с коллегами направили запросы в вузы, которые якобы окончила Корнилова.



Петр Талантов член Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН Сингапурский национальный университет и Мюнхенский технологический дважды официально проинформировали нас о том, что Елена не училась там ранее, не учится сейчас, не имела и не имеет вообще никакого отношения к этим вузам.

"Документы являются очевидной (причем халтурной) подделкой… С "сингапурской ученой" Корниловой все понятно: мы имеем дело с патологической лгуньей. Ее ложь небезопасна и несет прямую угрозу здоровью", – заключил эксперт.

Народная медицина в интернете

Сегодня можно без труда найти в интернете советы, посвященные народной медицине. Кстати, специалисты не считают это каким-либо трендом современности. "Так было всегда: раньше методы лечения без лекарств активно обсуждались и распространялись старушками у подъездов, конспектировались в тетради, а с развитием интернета этот контент естественно заполонил Сеть", – рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Водовозов.

Какую-то часть пабликов, групп и страниц можно считать достаточно безобидными – там пользователи выкладывают рецепты полезных блюд или, например, советы по добавкам, которые могут способствовать улучшению пищеварения. В основном советы носят профилактический характер, а страницы ведут активные сторонники здорового образа жизни. "Однако нет четкой грани между профилактикой и самолечением", – объяснил собеседник Москвы 24.

На просторах интернета можно встретить народные советы по лечению заболеваний, с которыми регулярно сталкиваются люди. Настой трав для лечения ОРВИ, "чистотел" для борьбы с бородавками, терапия пиявками для избавления от грибка. "И это большая проблема, – рассказала Москве 24 врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. – Прибегая к самолечению, люди опускают процедуру постановки четкого диагноза".

Ведь определить болезнь, верят некоторые пользователи, также можно в интернете. Основной плюс, по их мнению, – необязательно ходить в поликлинику. "Кроме того, всегда присутствует и пошаговая инструкция по самолечению в конкретном случае, – добавил Водовозов. – И что "лучше всего" – не надо идти в аптеку за препаратами, все ингредиенты можно купить в ближайшем продуктовом".



Но результаты такого самолечения зачастую бывают крайне опасны, поскольку человек просто запускает болезнь. Ярцева поделилась своим опытом:



Ирина Ярцева врач-терапевт и иммунолог В моей практике такое встречается постоянно. Люди сначала занимаются самолечением, запускают болезни, а потом спрашивают, почему мы не можем их быстро вылечить.

Более того, в Сети могут встречаться и достаточно опасные страницы вроде той же, которая принадлежит натуропату Елене Корниловой. Она является вовсе не единственным самопровозглашенным "специалистом". Так, например, некоторые предлагают самостоятельно лечить язву желудка за три дня с помощью пчелиного воска, опираясь на методы "старинной славянской медицины". "Лепите из воска десять шариков размером с конопляное зерно и употребляйте по три штуки в день перед едой", – вещает создатель канала c "полезными советами" на Youtube. У доброжелательного мужчины более 13 тысяч подписчиков, а каждое его видео смотрят около четырехсот тысяч человек.

Другие "медицинские блогеры" обещают вылечить в домашних условиях пневмонию без антибиотиков и врачебного вмешательства. А на некоторых сайтах утверждают, что с помощью народной медицины можно в короткие сроки победить даже эпилепсию. Один из способов – смесь детской урины, квасцов и пырея ползучего. При этом рецепт, а точнее его часть, посвященную сбору урины, нужно строго соблюдать. "От мальчика можно брать до 12–15 лет, от девочки – до восьми лет, каждый раз лучше свежую", – рассказывают на одном из порталов.

Существуют страницы, которые способны убедить людей даже в самых невероятных вещах. Например, "рак отступит" – видео, статьи и посты с таким тегом встречаются нередко.

Скриншот запроса в Youtube

Эксперты полагают, что для некоторых людей такие советники служат утешением в моменты, когда даже профессиональные врачи не дают никаких прогнозов. "Такой подход нельзя назвать хорошим, – считает Водовозов. – Врачи обязаны говорить правду по закону, а создатели подобных пабликов – нет". С одной стороны, врачи оказываются в невыгодном свете, с другой – такие страницы чаще всего заводят шарлатаны.



Алексей Водовозов врач-терапевт Они обещают людям чудесное исцеление и таким образом разводят отчаявшихся граждан на большие суммы. Они будут предлагать какой-нибудь гриб или мумие, и человек, естественно, будет все это покупать, хвататься за последнюю соломинку.

И несмотря на однозначные рекомендации профессионалов, люди все равно постоянно обращаются к интернету за помощью, зная, что она может быть и, скорее всего, будет некомпетентной. "С одной стороны, это хорошо, ведь человек должен иметь доступ ко всей информации", – признался Водовозов, однако отметил, что многие не умеют относиться к информации критически. "А все потому, что это принцип российской души – дайте мне волшебную таблетку, которая от всего вылечит, но я ничего делать при этом не хочу", – объясняет Ярцева.

Однако собеседники Москвы 24 не исключают, что в России из-за некомпетентности некоторых медиков люди могут бояться врачей. Поэтому кое-кто предпочитает держаться подальше от медицинских учреждений, тем самым попадая в неприятные ситуации.





Мария Шустрова, Анастасия Павелко