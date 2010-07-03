Притворившуюся врачом блогершу обвинили в гибели девушки

Москвичи обвиняют блогершу в смерти своих родственников

Москвичка, дочь которой умерла от рака, обвиняет в случившемся блогершу Катю Тхи. В Instagram девушка советует отказаться от химиотерапии и приема лекарств, сообщает телеканал Москва 24.

Псевдоврач убеждала своих подписчиков, что вылечит их от рака. По ее словам, чтобы избавиться от онкологии, нужно мало есть. К этому и другим советам прислушалась и 27-летняя дочь Ольги.

"Была надежда, что какой-то там женщине помогло это лечение, и она нам рассказала, что вот давайте-попробуйте, обратитесь к этой Кате. Ну и, как любой утопающий, мы хватались за соломинку", – рассказала женщина.

Страдавшей от заболевания девушки уже нет в живых, но число тех, кто верит блогерше, постоянно растет. Тех, у кого болит горло и высокая температура, Катя Тхи отговаривает от походов к врачу. Вместо этого она рекомендует сделать компресс на шею с касторовым маслом и съесть на ночь 3 зубчика чеснока.

О себе специалист по здоровому образу жизни говорит, что живет в Лондоне и имеет четыре высших образования. Правда, свои дипломы она не показывала. Зато Катя Тхи охотно раздает промокод на скидку БАДов. Затем получает процент с каждого заказа.

Порой блогерша удивляет нестандартными постами. Например, выкладывает переписку со смертельной болезнью. Возвращать людей в реальность приходится уже профессионалам.

"Человек, который соглашается только на альтернативные варианты лечения, он себя обрекает по большому счету на смерть. Потому что вылечить онкологическое заболевание, серьезное онкологическое заболевание, такими вариантами лечения невозможно", – говорит онколог Андрей Павленко.

