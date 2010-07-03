Ученые разоблачили девушку, которая рекламировала БАДы

Популярного блогера-натуропата Елену Корнилову разоблачили в Российской академии наук (РАН). Выяснилось, что она показывала всем фото фальшивых дипломов. На самом деле ни в Мюнхене, ни в Анхальте, ни в Сингапуре девушка не училась.

У Корниловой 250 тысяч подписчиков, которым она давала весьма неоднозначные советы. Некоторые из них могут нанести большой вред здоровью (например, она советовала пить беременным женщинам по 26 таблеток витаминов С и Е в день).

Организация здравоохранения не рекомендует биологически активные добавки (БАД). Есть данные, что повышается риск разрыва околоплодных оболочек, говорят ученые. Однако 29-летняя девушка называет себя "биохакером" и технологом-разработчиком, а также продолжает выкладывать вредные советы в Сети.

Специалисты советуют ходить на очные консультации к проверенным специалистам. Также гражданам посоветовали скептически относиться к советам в интернете и ни в коем случае не пить таблетки без рекомендаций врача.