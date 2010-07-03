Пенсионер пытался зарезать стоматолога из-за неудобных протезов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В одной из столичных клиник пожилой мужчина напал с ножом на стоматолога-ортопеда. Инцидент произошел на улице Профсоюзной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным следствия, 78-летний мужчина пришел в клинику, выследил своего знакомого врача, после чего ударил его ножом в грудь. Пенсионер попытался добить стоматолога, но его остановили подоспевшие сотрудники медучреждения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства произошедшего устанавливают. Ведется следствие.

Отмечается, что инцидент произошел из-за недовольства пациента работой врача по установке съемных протезов.

Ранее сообщалось, что в Москве пациентка частной стоматологической клиники обвинила медиков в плохой работе и отсудила у них более двух миллионов рублей.

Женщина воспользовалась услугами клиники с многообещающим названием "Клуб голливудских улыбок". Однако работой врачей женщина осталась недовольна. Она пожаловалась в контрольно-надзорные органы на некачественные имплантаты. Как выяснилось, клиника не имела лицензии на медицинскую деятельность.

