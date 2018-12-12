Злоумышленник украл более 4 млн рублей под предлогом ремонта протеза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Неизвестный похитил 4,1 миллиона рублей у механика Московского протезно-ортопедического предприятия. За эти деньги он обещал отремонтировать протез, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление поступило в полицию 15 ноября. Потерпевший сообщил, что злоумышленник завладел деньгами, находившимися на счету в "Ланта банке", под предлогом ремонта и замены протеза правого бедра с внешним источником питания.

Вечером 11 декабря в деревне Костромино Сергиево-Посадского района задержали безработного мужчину 1974 года рождения. Он признался в содеянном.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".