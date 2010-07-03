СК выясняет обстоятельства гибели подростка после удаления зуба в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичные следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего пациента, который умер от сильного кровотечения через месяц после удаления зуба в одной из клиник. О происшествии сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает РИА Новости.

По данным следствия, в августе этого года в клинике на юго-западе Москвы подростку удалили зуб. Через несколько дней мальчика из-за осложнений после процедуры снова показали врачу в той же клинике. Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, его доставили в больницу.

Подростку оказали медицинскую помощь, но, несмотря на это, он умер.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего (часть 2 статьи 238 УК РФ)", – сказала Иванова.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства гибели подростка.

