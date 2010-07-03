Подросток в Москве умер от осложнений после удаления зуба

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По факту гибели подростка в Москве из-за осложнений после удаления зуба возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошел на юго-западе столицы. В местной клинике подростку удалили зуб, через некоторое время он пожаловался на боль и кровотечение. Родители ребенка повторно обратились к врачу.

"Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, и он был госпитализирован. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетний скончался", – заявила Иванова.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего. Наказание за данное преступление предусмотрено по части 2, статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что специалист московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, ответственный за некачественную операцию Каролине Саргисян, покинул Россию и скрывается от следствия. Мужчина содержался в СИЗО, а затем был отпущен под подписку о невыезде.