Обвиняемый в нанесении увечий пациентке хирург скрылся за границей

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Хирург московской клиники пластической хирургии "Сфера" Геворг Степанян, которого обвинили в нанесении увечий одной из пациенток учреждения, после освобождения из СИЗО сбежал от следствия за границу. Об этом стало известно ТАСС от адвоката Андрея Мишонова, который представляет интересы пострадавшей Каролины Саргисян.

"Степанян был недавно освобожден из СИЗО и, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, скрылся от следствия за границей", – сообщил адвокат.

Он добавил, что нынешнее местонахождение обвиняемого пока установить не удалось. Также стало известно, что никто из обвиняемых так и не признал свою вину. Ущерб здоровью девушки также возмещен не был. В ближайшее время планируется провести ряд следственных действий, по результатам которых фигурантам дела будет предъявлено окончательное обвинение.

В ноябре 2018 года Каролине Саргисян провели операцию по изменению формы носа, в результате которой она получила перелом костей черепа. Все произошло в московской клинике "Сфера". Сейчас девушка все еще проходит курс реабилитации.

Росздравнадзор сообщал, что деятельность клиники была приостановлена, так как в ее работе были выявлены грубые нарушения. В частности, медики оказывали помощь пациентам, не имея на это лицензий по многим профилям.