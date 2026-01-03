Собянин рассказал, что московские парки в 2025 году посетили более 250 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские парки за 2025 год посетили более 250 миллионов человек, что на 73 миллиона больше, чем в 2024-м. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что популярен был проект "Парковые выходные". В 715 мероприятиях поучаствовали свыше 7 миллионов человек. И более 1,2 миллиона принимали участие в 1,5 тысячи мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.

По словам мэра, только летом 2025-го столичные парки посетили примерно 89 миллионов раз. Прошел фестиваль "Парковая симфония", в пяти парках появились площадки фестиваля "Сады и огороды", построены 5 открытых кинотеатров, 3 лесные библиотеки, 5 детских площадок, 4 пространства для танцев, 32 фотозоны.

Кроме того, в парках столицы проводились и спортивные мероприятия проектов "Спорт в парках", "Спортивные выходные", "Мой спортивный район".

Ранее в Москве началось обустройство 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они появятся на пустующих территориях и на месте старых спортзон.

В летнее время на новых площадках москвичи смогут играть в баскетбол, бадминтон или футбол, зимой – кататься на коньках и играть в хоккей.

