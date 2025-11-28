Сергей Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2026 году работы по благоустройству в Москве охватят более 3,5 тысячи объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере в MAX.

Мэр указал, что Москва является мировым лидером по темпам улучшения городской среды. За этот год в городе было благоустроено свыше 3,7 тысячи объектов. 70% проектов по программе "Мой район" реализовали за пределами центра города.

Собянин также отметил, что в общей сложности в столице благоустроили 64 территории набережных. 9 из них – в этом году, в том числе в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское".

В 2026 году планируется укрепить берега у стадиона "Спартак" и создать комфортное пространство у воды в Мнёвниковской пойме. Кроме того, будут проведены ремонтные работы на Новодевичьей, Фрунзенской, Ростовской, Лужнецкой и Пречистенской набережных.

Собянин рассказал и о благоустройстве парков и озелененных территорий. С 2011 года в Москве было обновлено 1 195 таких пространств. За этот год благоустроили 4 парка, 4 общественных пространства и 83 знаковых объекта, включая стадион МГТУ имени Н. Э. Баумана "Металлург" и Триумфальную площадь.

В планах – обновить территории 5 парков, 6 общественных пространств и 83 знаковых объектов. Речь идет в том числе об участке улицы Нижние Мнёвники в Мнёвниковской пойме и Красногорском лесопарке с устройством флагманской лыжной трассы "Новая звезда".

Активно обновляются и дворы – в каждом из них появляются тренажеры для занятий спортом на улице. Детские площадки становятся многофункциональными, появляются и "научные" пространства для детей.

Градоначальник добавил, что в этом году отремонтировано и благоустроено более 2,4 тысячи дворов, а в следующем приведут в порядок еще около 2 тысяч.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве появятся всесезонные спортивные площадки и комплексы. К 2028 году их должно быть более 150. 68 объектов будет обновлено. По его словам, в следующем году на развитие физической культуры и спорта будет выделено 173,3 миллиарда рублей. Планируется и создание более 500 километров лыжных трасс, включая 242 километра флагманских трасс в каждом округе столицы.

