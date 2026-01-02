Россия потребовала от ООН публично осудить атаку ВСУ в Хорлах

Фото: depositphotos/gary718

Российская сторона требует от Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) публичного осуждения чудовищного теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", – приводятся слова дипломата на сайте постпредства.

Гатилов выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ночь на 1 января ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Херсонской области. В результате погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что беспилотники, задействованные в нападении, находились над морем, ожидая момента для атаки. Первый разведывательный дрон направил их к цели за несколько минут до боя курантов.

Сергей Собянин также выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области. Градоначальник подчеркнул, что Москва готова оказать всю необходимую помощь.