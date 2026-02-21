В Роскачестве назвали новую схему обмана перед 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали обманывать россиянок перед Днем защитника Отечества от имени одного из популярных маркетплейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

По данным ведомства, злоумышленники запустили массовую рассылку от имени маркетплейса. В письме женщинам предлагается пройти тест и указать информацию о своем партнере. После заполнения анкеты мошенники обещают прислать персональную подборку товаров, которые чаще всего выбирают мужчины. В сообщении находится ссылка на "подборку" с обещанием больших скидок.

Она ведет на фишинговый сайт, который полностью копирует дизайн популярного маркетплейса. Для оформления заказа со скидкой здесь предлагается войти в личный кабинет. После ввода данных злоумышленники получают доступ к реальному аккаунту жертвы, к которому почти всегда привязана банковская карта. Затем аферисты выбирают дорогой товар, нажимают "оплатить сразу" и указывают свой адрес доставки.

"Мошенники играют на доверии. Человек видит подборку с товарами, которые действительно могут заинтересовать ее партнера, и у нее возникает ощущение, что информацию мог получить только близкий человек или официальный сервис. На самом деле это тщательно подготовленная ловушка", – пояснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее проект "Перезвони сам" и Главное управление МВД по Москве предупредили горожан о новой схеме мошенничества, нацеленной на молодых людей. Злоумышленники, используя сайты знакомств, вступают в переписку с юношами из разных регионов России, выдавая себя за девушек.

Они присылают ссылку якобы на свои фотографии, открыв которую пользователь видит уведомление о необходимости принять условия использования сайта. После этого начинается передача личных данных с телефона.

