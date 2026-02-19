Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 14:34

Безопасность

В ЦБ сообщили о переходе мошенников с банковских карт на СБП

Фото: 123RF.соm/cajadorada

Мошенники стали переходить к осуществлению своих схем в системе быстрых платежей (СБП) вместо платежных карт. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров.

"По результатам 2025 года мы зафиксировали, что у нас злоумышленники стали меньше использовать платежные карты, начинают переходить в сервис быстрых платежей. На самом деле это определенная тенденция", – цитирует его ТАСС.

По данным регулятора, в прошлом году число мошенничеств с использованием банковских карт оставалось самым высоким и достигло 980,46 тысячи. Второе место заняли операции по СБП, составив 290,65 тысячи.

Ранее ЦБ подготовил закрытый рэнкинг банков по объему украденных средств и числу дропперов в общей базе клиентов. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, у Банка имеется хороший опыт таких публикаций. Соответствующий инструмент уже показал свою эффективность.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что в России будет рассмотрен вопрос об ужесточении борьбы с дропперами и ответственности кредитных организаций и операторов связи в случае киберпреступлений. Новые инициативы могут быть включены в пакет мер по противодействию правонарушениям, которые совершаются в Сети.

"Деньги 24": дети стали чаще становиться главной мишенью для мошенников

Читайте также


безопасность

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика