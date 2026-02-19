В ЦБ сообщили о переходе мошенников с банковских карт на СБП

Фото: 123RF.соm/cajadorada

Мошенники стали переходить к осуществлению своих схем в системе быстрых платежей (СБП) вместо платежных карт. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров.

"По результатам 2025 года мы зафиксировали, что у нас злоумышленники стали меньше использовать платежные карты, начинают переходить в сервис быстрых платежей. На самом деле это определенная тенденция", – цитирует его ТАСС.

По данным регулятора, в прошлом году число мошенничеств с использованием банковских карт оставалось самым высоким и достигло 980,46 тысячи. Второе место заняли операции по СБП, составив 290,65 тысячи.

Ранее ЦБ подготовил закрытый рэнкинг банков по объему украденных средств и числу дропперов в общей базе клиентов. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, у Банка имеется хороший опыт таких публикаций. Соответствующий инструмент уже показал свою эффективность.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что в России будет рассмотрен вопрос об ужесточении борьбы с дропперами и ответственности кредитных организаций и операторов связи в случае киберпреступлений. Новые инициативы могут быть включены в пакет мер по противодействию правонарушениям, которые совершаются в Сети.

