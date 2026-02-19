Карл III заявил, что будет сотрудничать с полицией после задержания брата

Фото: Getty Images/Indigo/Max Mumby

Король Великобритании Карл III заявил о готовности сотрудничать с полицией при расследовании дела о злоупотреблении его братом Эндрю Маунтбеттен-Виндзором должностными полномочиями и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Заявление монарха распространил Букингемский дворец.

По словам короля, уполномоченные органы расследуют это дело должным образом. В этом он окажет им чистосердечную поддержку. Процесс будет полным, основательным и необходимым, отметил Карл III.

Эндрю задержали 19 февраля. По данным СМИ, к его дому на территории поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.

В 2022 году Эндрю лишился воинских званий и королевского патронажа на фоне обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре.

В 2025 году Карл III забрал у Эндрю титул принца из-за связей с Эпштейном. Этот случай стал вторым в истории страны. Также ему подлежало выселиться из особняка возле Виндзорского замка, в котором он проживал.

Сам Эпштейн был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

