Ски-альпинист Филиппов вышел в финал спринта на Олимпиаде

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Ски-альпинист Никита Филиппов вышел в финал спринта на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

В ходе полуфинала российский спортсмен финишировал вторым. По правилам в финал проходят два лучших спортсмена по итогам забега и еще два лучших атлета среди оставшихся по итогам двух забегов. Старт финала запланирован 19 февраля, в 16:15 по московскому времени.

Филиппов в ходе чемпионата мира 2025 года занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е – в спринте. В январе 2026 года спортсмен занял третье место на этапах Кубка мира по Франции и Испании в спринте. Филиппов является единственным представителем из РФ, который смог отобраться на ОИ-2026 в этом виде спорта.

Ранее норвежский лыжник Йоханес Клебо стал первым спортсменом, который завоевал 10 золотых медалей на зимних Олимпийских играх. 17 февраля Клебо вместе с Эйнаром Хедегартом выиграл в командном спринте. Спортсмены преодолели дистанцию за 18 минут 28,9 секунды. До Клебо рекордсменами по количеству побед были биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален, а также лыжники Бьорн Дэли и Марит Бьерген.

