Фигуриста Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник не будет принимать участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Показательные выступления пройдут 21 февраля. Обязательные приглашения получают призеры соревнований, еще четырех фигуристов среди мужчин-одиночников выбрали организаторы. Гуменника они не пригласили.

Российский спортсмен занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде. По сумме программ спортсмен набрал 271,21 балла. Золотую медаль завоевал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, набравший в сумме 291,58 балла.

При этом сообщалось, что команда Гуменника пыталась подобрать музыку к короткой программе на Олимпийских играх с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Изначально фигурист планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами.

