Депутат Матвейчев: привыкание к Telegram "сравнимо с зависимостью"

С 1 апреля в России могут полностью заблокировать Telegram, сообщили СМИ. Как на эту информацию отреагировали в Роскомнадзоре и Госдуме, а также что известно о будущем мессенджера в РФ, расскажет Москва 24.

Не без оснований

Во вторник, 17 февраля, в СМИ появилась информация о том, что Telegram может быть полностью заблокирован в России с 1 апреля. Утверждалось, что Роскомнадзор начнет тотальную блокировку платформы по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В самом ведомстве не стали подтверждать или опровергать информацию, заявив, что им "нечего добавить".

В тот же день пользователи столкнулись с новыми сбоями в работе мессенджера. У некоторых начали исчезать отправленные сообщения, а на главной странице появлялась надпись "нет чатов". Также наблюдались проблемы при переключении на конкретного человека: платформа открывала переписку с одним и тем же контактом. Вернуть корректную работу помогала только полная перезагрузка приложения.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что администрация Telegram оставила без ответа около 150 тысяч запросов Роскомнадзора на удаление противоправного контента. При этом, по словам министра, ведомство не находится в контакте с мессенджером.

"Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона", – сказал Шадаев.

Он напомнил, что, согласно закону, работающие в России мессенджеры обязаны хранить записи голосовых звонков и сообщения пользователей на территории страны, обеспечивать доступ к ним правоохранительных органов по решению суда, а также в течение суток блокировать противоправный контент по требованию РКН.

Кроме того, министр заявил, что к перепискам пользователей Telegram получили доступ иностранные спецслужбы.





Максут Шадаев глава Минцифры Если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы.

Эти сведения, по данным Минцифры, используются против Вооруженных сил России. Министр подчеркнул, что если раньше такие случаи носили эпизодический характер, то сейчас стали регулярными.

В свою очередь, источник, близкий к основателю Telegram Павлу Дурову, назвал полную блокировку мессенджера неизбежной, сообщил Daily Storm. Собеседник издания отметил, что ключевое отличие от ситуации 2018 года – наличие у регулятора технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые используются для фильтрации трафика и блокировки запрещенного контента.





Ранее попытка заблокировать Telegram в России уже предпринималась. 16 апреля 2018 года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру из-за отказа передать спецслужбам ключи для дешифрации сообщений. Основатель платформы Павел Дуров заявлял, что это технически невозможно. Блокировка официально действовала до 18 июня 2020 года.

"Это чушь"

В Госдуме и профессиональном сообществе активно обсуждают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета и его последствий для бизнеса и общества. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости призвал не торопиться с выводами.

"Вокруг возможной полной блокировки Telegram с 1 апреля сейчас слишком много эмоций и слишком мало официальной конкретики. Появившаяся в публичном пространстве информация пока не получила подтверждения <…> Более того, сама дата 1 апреля вызывает вопросы – на данный момент не прозвучало ни юридических оснований, ни процессуальных разъяснений, которые бы однозначно указывали на запуск тотальной блокировки", – сказал Немкин.

Депутат Евгений Попов также усомнился в достоверности данных.

"Я ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, у меня подобной информации нет. Лично я считаю, что это может быть переговорной позицией и не более того", – заявил он в своем телеграм-канале.

Он также назвал блокировку мессенджера с 1 апреля "чушью".

Его коллега Александр Ющенко назвал сообщения о блокировке информационным вбросом. По его словам, слухи вокруг Telegram уже становятся "определенным трендом", сообщает "Газета.ру".

При этом некоторые парламентарии заняли более жесткую позицию. Депутат Олег Матвейчев призвал не воспринимать возможную блокировку как трагедию, сообщает News.ru. По его мнению, привыкание к мессенджеру "сравнимо с зависимостью".





Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Telegram должен выполнять российское законодательство, российские законы. Никаких людей, структур, институтов, никого на территории России не должно быть, кто не подчиняется российским законам.

Парламентарий уверен, что даже в случае запрета общество серьезно не пострадает.

"Десять лет назад мы жили, не умирали, рожали детей, радовались жизни, жарили шашлыки, получали откуда-то информацию без всякого Telegram <...> Это как наркотик, к которому привыкают <...> Ломка пройдет точно так же, как была с Instagram и Facebook", – добавил Матвейчев.

При этом, по словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, мессенджер уже начал активнее реагировать на требования регулятора.

"На этой неделе компания Telegram заблокировала более 230 тысяч Telegram-каналов и единиц контента. Это говорит о том, что компания Telegram начала выполнять требования Роскомнадзора", – заявил он в эфире телеканала Москва 24.

Свинцов не исключил, что при сохранении такой динамики ограничения могут быть сняты уже в апреле-мае.

При этом юрист Федор Кравченко предположил, что количество штрафов для Telegram будет только расти.

"Те десятки миллионов рублей, которые мы видим в решениях Таганского суда в отношении Telegram, – это только цветочки, начало давления на эту компанию. Что касается размеров штрафов, то они могут быть астрономические", – заявил эксперт.

В свою очередь, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов ранее призвал изучить целесообразность действий Роскомнадзора. По его словам, решение вызвало неоднозначную реакцию, так как может угрожать безопасности граждан. Он напомнил о заявлении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который указал, что замедление работы мессенджера напрямую повлияет на оперативность информирования жителей приграничных регионов.

