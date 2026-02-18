Захарова отреагировала на оскорбления генсека НАТО в адрес России

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оскорбления генсека НАТО Марка Рютте в адрес Москвы. Об этом сообщает RT.

"Это какое-то соревнование: кто гаже кого назовет. Я такие слышала выражения, и жесты, и мимика! Рютте "садовой улиткой" нас называл", – сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что Москва не станет опускаться до уровня Запада и оставит его на дне в одиночестве.

Ранее Рютте пригрозил России "разрушительным" ответом в случае блокирования Сувалкского коридора. По его словам, НАТО обрабатывает множество сценариев, используя актуальные разведывательные данные и реальные оценки возможностей.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал его слова недальновидными и провокационными. Он отметил, что риторика Рютте является частью "словесной эскалации" и направлена на усиление антироссийской повестки.

