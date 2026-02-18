Форма поиска по сайту

18 февраля, 16:23

В мире
Metro: британец не спал восемь дней и оказался в психиатрическом отделении

Британец не спал восемь дней и рассказал о своих ощущениях

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/tommygsleep

Британец Томми Грейвс не спал восемь дней, из-за чего был госпитализирован в психиатрическое отделение, сообщает Metro.

По данным издания, в 2021 году во время подготовки благотворительного проекта он столкнулся с сильным стрессом, который перерос в полную потерю сна. Грейвс почти не спал неделю, а его состояние стремительно ухудшалось.

На шестой день 27-летнего мужчину госпитализировали в психиатрическое отделение. Там у него диагностировали маниакальный эпизод с психозом, вызванный стрессом и острой нехваткой сна.

Врачи назначили ему медикаментозное лечение, однако Грейвс не доверял медикам и был уверен, что находится в телевизионном шоу наподобие фильма "Шоу Трумана", а врачи и медсестры являются актерами. Мужчина признался, что "слышал, думал и видел то, чего не существовало в реальности".

Физически он восстановился за месяц, но эмоциональные последствия – чувство стыда и подавленность – преследовали его значительно дольше. Врачи предупредили, что при хроническом недосыпе есть риск повторной потери связи с реальностью.

Это подтолкнуло Грейвса к изучению влияния сна на психическое здоровье. В 2025 году он сменил профессию и стал квалифицированным тренером по сну. Он отметил, что примерно каждый третий британец страдает бессонницей – часто из-за образа жизни, при котором поздние выходные сменяются ранними подъемами в будни.

Сам Грейвс, как передает издание, теперь строго соблюдает график: ложится и встает в одно и то же время, не пользуется гаджетами за 90 минут до сна, избегает умственной нагрузки вечером и не ест перед сном. Он убежден, что сон и психическое здоровье неразрывно связаны.

Ранее врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что помочь восстановиться за время выходных могут ранний подъем утром и короткий дневной сон. По ее словам, нужно стараться всегда придерживаться единого времени пробуждения и отхода ко сну. Максимум допустимо в нерабочие дни сместить режим на два часа.

