Сомнолог Бузунов объяснил, можно ли уснуть за минуту по методу "морских котиков"

Фото: 123RF/thevisualsyouneed

Метод американских "морских котиков" может способствовать более быстрому засыпанию, но только при регулярной практике. Об этом Москве 24 рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Ранее в Сети завирусился метод "морских котиков", который, по утверждениям пользователей, помогает заснуть за минуту в любых условиях. Нужно сначала вдыхать носом 4 секунды, потом задержать дыхание на 7 секунд и медленно, шумно выдыхать через рот 8 секунд. Все это время кончик языка должен касаться неба. Для достижения эффекта цикл советуют проходить четыре раза.

По словам Бузунова, такая методика известна давно.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Осознанно замедляя дыхание и удлиняя выдох, человек автоматически подавляет активность мозга и начинает успокаиваться. Плюс приходится считать, что тормозит эмоции и заставляет концентрироваться на настоящем, не переживая, что было или будет. К этому подключается телесно-ориентированная терапия: надо следить, чтобы язык упирался в небо, что также помогает концентрации.

"Во время вдоха важно выпячивать живот, потом 7 секунд держать его в таком положении и затем, выдыхая 8 секунд, втягивать. Тем самым мы массируем солнечное сплетение. В итоге происходит активизация парасимпатической системы, на фоне чего снижается давление и замедляется пульс", – отметил Бузунов.

По его словам, выполнение метода "морских котиков" в течение 2–5 минут помогает перевести нервную систему в стабильное состояние. Учитывая, что до 90% всех бессонниц обусловлено стрессом, этот способ действительно эффективен, подчеркнул специалист.

Однако считать такой метод мгновенно усыпляющим снотворным неверно, добавил сомнолог.





Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ К тому же на начальном этапе отработка этой техники может даже активизировать человека. Придется думать, концентрироваться, чтобы все выполнить правильно. И только когда метод будет отработан до автоматизма, после сотен повторений, он может начать давать результат.

В целом, по мнению Бузунова, многие популярные лайфхаки могут дополнить комплекс работы с бессонницей. Например, умывание холодной водой, которое воздействует на рецепторы и приводит к активизации парасимпатической системы, уменьшая уровень стресса.

"Однако в основе здорового сна лежит правильный образ жизни, режим, умеренная физическая нагрузка, информационный детокс и ограничение кофеина", – подчеркнул эксперт.

Ранее врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова рассказала, что на качество ночного отдыха влияет дефицит витаминов D, В1, В6, В9, а также магния, железа, йода, цинка и селена. По ее словам, они нужны для нормального функционирования нервной системы. Например, магний – это природный релаксант, который участвует в процессе успокоения, объяснила специалист.

