12 января, 17:21

Экономика

Сеть гипермаркетов OBI переименуется в "DOM Лента"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сеть строительных гипермаркетов OBI сменит название на "DOM Лента", следует из официального заявления на сайте компании.

"Мы обновляемся. OBI скоро станет "DOM Лента", – говорится в сообщении.

Компания пришла на российский рынок в 2003 году. Всего было открыто 25 гипермаркетов в 11 городах. В марте 2022 года сеть прекратила работу в РФ на фоне ситуации на Украине. Позже выяснилось, что ретейлер намеревался продать свой бизнес отечественному инвестору. Доверенность на сделку получил основатель "Аудит груп" Борис Любошиц.

Тем не менее в апреле того же года магазины сети начали возобновлять работу. Спустя еще 2 месяца стало известно, что компания закрыла сделку по продаже российского бизнеса.

По данным источников, на первом этапе 40% долей в 6 компаниях российской сети перешли группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% получил бизнесмен Йозеф Лиокумович. Утверждалось, что сумма сделки была символической.

В июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку сети компании "Гермес".

