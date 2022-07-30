OBI продала бизнес в РФ за 1 евро – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки.

По данным издания, на первом этапе 40% долей в 6 компаниях российской сети перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% получит бизнесмен Йозеф Лиокумович.

Один из источников заявил, что сумма сделки была символической, другой назвал сумму в один евро.

8 марта компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Борис Любошиц.

Однако в апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.

