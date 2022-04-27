OBI заработал в ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле после почти полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI, сообщает РИА Новости.

Менеджер торгового зала рассказал, что ассортимент в магазине сохранился, но цены на некоторые товары немного выросли. Магазин открыл свои двери в 08:00, ажиотажа покупателей в первые часы его работы не наблюдается.

"Пока мы проблем с поставками не ощущаем, рассчитываем, что проблем не будет, потому что большинство товаров идут из Китая и поставщики не заинтересованы в прекращении поставок и будут все делать, чтобы продолжать работать в таком же режиме", – отметил менеджер.

Он добавил, что, хотя OBI не работал некоторое время, поставки товаров продолжались. Собеседник агентства подтвердил, что все магазины OBI в Москве планируется открыть до 5 мая.

В Россию компания OBI пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. Всего в 14 городах России 27 гипермаркетов OBI.

8 марта стало известно, что в OBI приняли решение прекратить работу в России. В компании объяснили этот шаг текущей ситуацией на Украине. Как отмечалось, она оказывает непредсказуемое воздействие не только на простых людей, но и на бизнес.

29 марта СМИ со ссылкой на заявление начальника отдела закупок OBI Максима Суравегина сообщили, что магазины сети якобы скоро возобновят свою работу в России. Однако позже в OBI опровергли эти данные.

Позже стало известно, что компания OBI планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки имеет основатель и председатель совета директоров "Аудит груп" Борис Любошиц. Адвокатское бюро "Пропозитум" занимается юридическим сопровождением сделки.