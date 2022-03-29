Магазины OBI возобновят работу в РФ на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Начальник отдела закупок компании OBI Максим Суравегин сообщил, что на следующей неделе российские магазины сети возобновят работу. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
"В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов", – заявил специалист на форуме DIY в Москве.
Суравегин добавил, что через три дня можно будет сделать первые заказы в российских магазинах OBI.
8 марта 2022 года стало известно, что сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приняла решение прекратить работу в России. На данный шаг компания пошла в связи с ситуацией на Украине.
Ранее гендиректор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России в интересах гражданского населения. В гипермаркетах сети на данный момент работают около 30 тысяч сотрудников.
Магазины OBI возобновят работу в России
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