Гендиректор "Ашана" заявил, что сеть продолжит работу в РФ в интересах населения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гендиректор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжает работать в России, так как она действует в интересах гражданского населения. Об этом он сказал на интервью для газеты Le Journal du Dimanche.

Он подчеркнул, что самым главным для компании является сохранение сотрудников и обеспечение выполнения основной миссии. По его словам, в магазинах сети ежедневно выпекают свежий хлеб для украинцев и для россиян, "что на данный момент жизненно необходимо".

По словам гендиректора, в российских магазинах работает около 30 тысяч сотрудников.

Ранее глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье заявлял, что французские компании, в том числе "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" и Danone останутся в России. Он отметил, что эти компании также работают и на территории Украины. При этом в России в общей сложности в этих сетях работают 160 тысяч человек. По словам Безье, в ответственность работодателя входит поддержка всех сотрудников.

До этого стало известно, что швейцарская компания Nestle прекратит продажу продукции брендов Nesquik и KitKat в России. Компания приостановит производство в РФ, за исключением ряда товаров первой необходимости.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

