Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России – СМИ

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Швейцарская компания Nestle прекратит продажу продукции брендов Nesquik и KitKat в России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, компания приостановит производство в РФ, за исключением ряда товаров первой необходимости.

До этого стало известно, что производитель кондитерских изделий Mondelez International приостановил инвестиции и рекламу в России из-за ситуации вокруг Украины. Компания приняла решение сосредоточить деятельность на основных предложениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

