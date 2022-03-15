"Ашан", "Леруа Мерлен" и другие французские компании останутся в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Французские компании, в том числе "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" и Danone останутся в России, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

В эфире телеканала BFMTV он отметил, что эти компании также работают и на территории Украины. При этом в России в общей сложности в этих сетях работают 160 тысяч человек. По словам Безье, в ответственность работодателя входит поддержка всех сотрудников.

"Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя – платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT", – добавил Безье.

До этого стало известно, что производитель кондитерских изделий Mondelez International приостановил инвестиции и рекламу в России из-за ситуации вокруг Украины. Компания приняла решение сосредоточить деятельность на основных предложениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

