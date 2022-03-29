В OBI опровергли информацию о возобновлении работы в РФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Сеть строительных магазинов OBI опровергла информацию о возобновлении своей деятельности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы хотели бы еще раз ясно заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми на долгосрочную перспективу", – отметили в пресс-службе.

8 марта 2022 года стало известно, что в OBI приняли решение прекратить работу в России. В компании объяснили этот шаг текущей ситуацией на Украине. Как отмечалось, она оказывает непредсказуемое воздействие не только на простых людей, но и на бизнес.

29 марта СМИ со ссылкой на заявление начальника отдела закупок OBI Максима Суравегина сообщили, что магазины сети якобы возобновят свою работу в России на следующей неделе.